Министр экономики: Яблоки на обочине дороги – это не продукт

Министр экономики: Яблоки на обочине дороги – это не продукт

Часть сортов яблок, выращенных в Молдове, неконкурентоспособны на рынках стран Евросоюза. Об этом заявил министр экономики Серджиу Гайбу в эфире местной радиостанции, уточнив, что в связи с введённым Россией временным ограничением на поставку молдавской сельхозпродукции, Минэкономики рассматривает альтернативные решения.

По словам министра экономики, из всего ассортимента фруктов, которые экспортирует Молдова, больше всего не повезло яблокам, потому что они «растут от Финляндии до Бангладеша», сообщает a-tv.md. Другая проблема, отмеченная Гайбу, заключается в том, что далеко не все яблоки можно назвать товаром.

– Нужны альтернативные решения, чтобы не продавать сырьё, а уже переработанную продукцию, хорошо откалиброванную и рассортированную, потому что куча яблок на обочине дороги – это не продукт. Продукт – это нечто хорошо упакованное, проверенное, сертифицированное. И это мы хотим сделать, — заявил Серджиу Гайбу.

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Комментарии (1)

  1. Ага, а министр с заявлениями вроде уличного торговца – не министр. Министр – это некто знающий то, чем управляет, желающий поднять экономику своей страны, а не соседней.

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