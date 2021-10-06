Министр финансов “вылетит” из правительства в ближайшее время, – Додон (ВИДЕО)

Министр финансов “вылетит” из правительства в ближайшее время, – Додон (ВИДЕО)

Первым, кого отправят в отставку в правительстве Гаврилицы, станет министр финансов Думитру Будянский. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что в возглавляемом Будянским ведомстве “настоящая катастрофа”.  

– На переговорах представители МВФ были в шоке – не с кем разговаривать. Государственные секретари этого министерства увольняются, – сказал он. 

По словам Додона, проблемы есть и в Минэкономики, и Министерстве сельского хозяйства, и, безусловно, в Министерстве здравоохранения.

– Одно дело быть крутой в “Фейсбуке”, другое – управлять пандемией, когда есть вакцина и так далее. В прошлом году не было вакцины, и нас винили в том, что мы не умеем справляться с пандемией. А сейчас кто виноват? – задался вопросом Додон. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md