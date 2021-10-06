Министр финансов “вылетит” из правительства в ближайшее время, – Додон (ВИДЕО)

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Первым, кого отправят в отставку в правительстве Гаврилицы, станет министр финансов Думитру Будянский. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ отметил, что в возглавляемом Будянским ведомстве “настоящая катастрофа”.

– На переговорах представители МВФ были в шоке – не с кем разговаривать. Государственные секретари этого министерства увольняются, – сказал он.

По словам Додона, проблемы есть и в Минэкономики, и Министерстве сельского хозяйства, и, безусловно, в Министерстве здравоохранения.

– Одно дело быть крутой в “Фейсбуке”, другое – управлять пандемией, когда есть вакцина и так далее. В прошлом году не было вакцины, и нас винили в том, что мы не умеем справляться с пандемией. А сейчас кто виноват? – задался вопросом Додон.

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