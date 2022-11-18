Министр: 60% зарегистрированных на compensatii.gov.md семей относятся к высшей категории уязвимости

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Большинство семей, которые уже зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, относится к высшей категории уязвимости. Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь отметил, что граждане нуждаются в поддержке государства для оплаты своих счетов. Максимальный размер компенсации за газ для наиболее незащищённых потребителей составит 3110 леев.

Спатарь напомнил, что у граждан ещё есть время зарегистрироваться до 25 ноября для присвоения категории уязвимости. По словам министра, люди, которые уже подали заявки, являются наиболее уязвимыми и получат наибольшую поддержку со стороны государства, пишет ipn.md.

– Семьи с доходом около 10000 леев и с двумя членами домохозяйства относятся к самой высокой категории уязвимости. По предварительным оценкам, 60% всех семей, которые уже зарегистрировались, относятся к высшей категории уязвимости. Есть много семей, которые получат максимальную компенсацию…Компенсация останется неизменной, даже если тариф увеличится или уменьшится. На компенсации в этот зимний период выделено 5 миллиардов, и мы должны разделить эти 5 миллиардов как можно более справедливо, – добавил министр.

Государство предоставит компенсации потребителям за потребление природного газа, централизованной тепловой энергии и электроэнергии за период с ноября 2022 года по март 2023 года. Тем, кто не зарегистрируется на платформе правительства, автоматически будет присвоена категория средней уязвимости.

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