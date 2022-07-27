Министерство окружающей среды рекомендует подавать воду потребителям по графику

Министерство окружающей среды рекомендует подавать воду потребителям по графику

Поставщикам воды рекомендовано пересмотреть график подачи и, при необходимости, ввести почасовое водоснабжение, с его прекращением с 09:00 до 12:00 и с 18:00 до 21:00. Как отмечают в Министерстве окружающей среды, это необходимо для восполнения запасов воды в условиях засухи. 

Операторам также рекомендуют снизить давление в трубопроводах до минимально необходимого для обеспечения водоснабжения потребителей.

С другими рекомендациями можно ознакомиться здесь.

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