Министерство образования утвердило стоимость аренды учебников 

0

Плата за аренду учебников в лицеях на 2023-2024 учебный год, а также выплаты за замену учебников, поврежденных или утерянных учащимися в текущем году, установлены министерством образования и исследований. Соответствующее распоряжение опубликовано в Официальном вестнике.

Согласно документу, самым дорогим учебником является «География на русском языке» для 10-го класса – 21,5 лея. Самым дешевым арендованным учебником будет «История румын» и «Общая история на румынском языке» для двенадцатого класса – 2,8 лея, передает moldpres.md.

Для учащихся 10-х классов стоимость аренды учебника будет варьироваться от 3,5 до 21,5 лея. Учащиеся 11-х классов будут платить за аренду учебника от 5,6 до 19,2 лея, а плата за самый дорогой учебник, взятый напрокат выпускниками лицеев, составит 10,6 лея.

В том же приказе были установлены компенсационные выплаты за учебники, испорченные или утерянные старшеклассниками в предыдущем учебном году. Так, больше всего придется заплатить за утерю учебника географии на русском языке – 143 лея.

Стоит отметить, что учащиеся начальных школ и гимназий получают учебники бесплатно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.