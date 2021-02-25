Министерство образования подготовило инструкцию для проведения школьных олимпиад

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Министерство образования, культуры и исследований представило инструкцию по организации и проведению районных, городских и зональных школьных олимпиад в 2020-2021 учебном году в контексте эпидемии COVID-19.

Согласно документу, районные и городские олимпиады для общеобразовательных учреждений и зональные олимпиады для профессионально-технических учебных заведений будут проводиться с 27 февраля 2021 года. Они будут проходить в учебных заведениях, определенных местными профильными органами в области образования и Министерством образования (в случае зональных олимпиад для учащихся профессионально-технических учебных заведений) в качестве центров для проведения письменных тестов, передаёт moldpres.md.

– В каждом Центре проведения письменных тестов будут обеспечены: дезинфекция и уборка помещений, классов, парт, столов, стульев биоцидными средствами, проветривание классов как до, так и после завершения тестов. При этом дезинфицирующие растворы будут размещены у входа в Центр проведения письменных тестов и у входа в классы. Ношение масок (закрывающих нос и рот) обязательно для всех участников школьных олимпиад, – говорится в инструкции ведомства.

Министерство образования, культуры и исследований возлагает на персонал, участвующий в организации олимпиад, ответственность за соблюдение всех норм защиты от COVID-19.

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