Министерство образования наградило спортсменов-медалистов

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Министерство образования наградило молдавских спортсменов, завоевавших медали на международных чемпионатах. Общая сумма выплат составила 4,5 млн леев.

Бюджет, выделенный на спортивные мероприятия, призы и стипендии в 2023 году, составляет около 185 млн леев. Вскоре ожидается дополнение в 22 млн леев, пишет ipn.md.

В настоящее время 143 спортсмена получают ежемесячные стипендии от Министерства образования и исследований. Общая сумма, предоставляемая ежемесячно, составляет более 2,1 млн леев, а сумма стипендий спортсменов на 2023 год составляет около 25 млн.леев.

В первые пять месяцев текущего года спортсмены из Молдовы завоевали на чемпионатах Европы и мира 99 медалей: 31 золотую, 26 серебряных и 42 бронзовые.

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