Министерство финансов открыло счёт для поддержки пострадавших в Турции

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Находящиеся в пострадавших от землетрясений районах Турции граждане Молдовы обратились за помощью к властям: им нужны еда, вода и одеяла. При поддержке специализированных организаций им были отправлены предметы первой необходимости.

В то же время в МИДЕИ сообщили о мобилизации консулов ​​РМ в Турции. Так, почётный консул РМ в Бурсе выехал в город Хатай, где открыт палаточный городок для пострадавших. Почётный консул РМ в Алании размещает пострадавших из Хатая в отелях Алании и оказывает помощь в их перевозке. Почётный консул РМ в Анталии отправил в город Газиантеп продукты, а в город Адыяман – тёплые вещи. Кроме того, посольство поддерживает связь с молдавской командой спасателей.

В то же время Министерство финансов РМ открыло счёт для сбора пожертвований в поддержку пострадавших от землетрясений граждан Турции. Помощь можно перевести в молдавских леях, долларах и евро, пишет moldpres.md.

Реквизиты для пожертвований:

1) В молдавских леях

Получатель: Министерство финансов Республики Молдова – Государственное казначейство

IBAN: MD58TRPAAA144111A01344QM

Налоговый код получателя: 1006601000037

Банк получателя: Министерство финансов Государственное казначейство

Код банка: TREZMD2X

Назначение платежа: гуманитарная помощь для поддержки турецкого народа

2) В долларах США (USD)

Получатель: Министерство финансов – Государственное казначейство

IBAN: MD93NBPAAP144121A01344QM

Налоговый код получателя: 1006601000037

Банк получателя: Национальный банк Молдовы

SWIFT: NBMDMD2X

Корреспондентский счет НБМ: Federal Rezerve Bank of New York, New York, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Назначение платежа: гуманитарная помощь для поддержки турецкого народа

3) В евро (EUR)

Получатель: Министерство финансов Республики Молдова – Государственное казначейство

IBAN: MD03NBPBBP144121A01344QM

Налоговый код получателя: 1006601000037

Банк получателя: Национальный банк Молдовы

SWIFT: NBMDMD2X

Корреспондентский счет НБМ: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2ACAC, IBAN NL90FLOR0600126226

Назначение платежа: гуманитарная помощь для поддержки турецкого народа.

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