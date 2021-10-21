Минфин скрывает, на сколько выросли траты в связи с увеличением числа министерств

Минфин скрывает, на сколько выросли траты в связи с увеличением числа министерств

Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, депутат БКС Петру Бурдужа потребовал от министра финансов Думитру Будянского представить в законодательном органе информацию о дополнительных тратах, понесённых бюджетом в результате увеличения числа министерств с 9 до 13. 

Бурдужа отметил, что вышеназванный министр всячески отклоняется от озвучивания этих цифр.

– На заседании комиссии и на заседании парламента при обсуждении в первом и втором чтениях проекта бюджета я просил сообщить, каковы дополнительные траты на содержание 13 министерств вместо существовавших ранее 9. Нам обещали представить эту информацию, но до сих пор не сделали это, – сказал он. 

Напомним, ПДС увеличила число министерств в своём правительстве с 9 до 13.

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