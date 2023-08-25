Минфин придумал новые правила для наличных расчётов

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Соответствующий законопроект опубликован на particip.gov.md, замечания и предложения к документу ведомство принимает до 28 августа. При этом профессиональное сообщество бухгалтеров Contabil News уже раскритиковало проект, а свыше 1500 человек подписали петицию с требованием его пересмотреть.

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на создание нормативной базы, регулирующей правила ведения наличных расчётов и предусматривающей возможность реализации эффективных и соразмерных мер по снижению рисков совершения правонарушений в сфере наличных денег. По мнению авторов проекта, это окажет положительное влияние на экономическое развитие, обеспечит повышение прозрачности и безопасности за счёт расширения возможностей мониторинга и борьбы с уклонением от уплаты налогов, борьбы с негативным фактором возникновения недобросовестной конкуренции.

Законопроект касается в основном юридических лиц, физлиц, ведущих независимую деятельность, а также физлиц, покупающих квартиру или автомобиль.

Вот основные положения документа:

— заранее назначенные лица обязаны сдавать обслуживающим их операторам платёжных услуг все излишки наличных денег, превышающие минимальные требования для расчётов, в течение ближайших 3 рабочих дней, за некоторыми исключениями;

— неограниченные расчёты наличными деньгами допустимы в следующих случаях: а) оплата труда и другие выплаты, вытекающие из трудовых отношений; б) исполнение обязательств перед банками; в) расчёты с госучреждениями и органами власти; г) залоги, гарантии, другие выплаты по уголовным делам в пользу госучреждений и органов власти; д) погашение налоговых обязательств, платежей, штрафов в государственный бюджет страны;

— выдача наличных денег из кассы организации допустима при определенных условиях, а за их несоблюдение предусмотрены санкции;

— комиссии, взимаемые за безналичные расчёты, снижены, например, за операции между физическими лицами они не могут превышать 0,1% от суммы операции, осуществляемой путём кредитного перевода, в том числе при снятии наличных.

Максимальная сумма, в которой допускаются расчёты наличкой, не должна превышать 100 тыс. леев в месяц или в год, в зависимости от того, с кем и в какой области ведутся расчёты, а в случае покупки недвижимости или транспортного средства — 300 тыс. леев.

В свою очередь в группе Contabil News законопроект назвали вредным и ограничивающим предпринимательскую деятельность. Бухгалтерское сообщество дало отрицательное заключение на проект Закона о наличных расчётах.

В частности бухгалтеры отметили, что некоторые статьи, касающиеся наличных расчётов (ст. 3, 5, 7 и 8) взяты из закона, отменённого в 2021 году. Кроме того, они считают, что новые ограничения на наличные деньги — это лобби в пользу банков, но не в пользу государства, находящегося в экономическом упадке, а лимит наличных денег не пересматривался уже 20 лет.

Ещё одно замечание касается «непомерных штрафов за совершенно незначительные нарушения, что фиксирует тотальный диктат над экономикой». В частности, штрафы могут составлять от 500 до 5000 леев, или определённый процент от суммы, превышающей установленный максимум.

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