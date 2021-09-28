Минфин подтверждает: проверяется порядок получения медиками пособия в размере 16 тысяч леев

Министерство финансов начало проверку порядка получения единовременного пособия в размере 16 тысяч леев работниками медицинских учреждений страны, которые заболели коронавирусом на рабочем месте. Представители пресс-службы ведомства заявили порталу UNIMEDIA, что проверка ещё идет, а результаты будут представлены по её завершении.

Предполагается, что по итогам инспекции сотрудники медучреждений, которые заразились коронавирусом не на рабочем месте, должны будут вернуть деньги. В то же время критерии проверки остаются неизвестными, отмечает источник.

Ранее стало известно, что невакцинированные медицинские кадры не смогут претендовать на пособие в случае заражения коронавирусом.