Минфин поддержал ряд молодежных предприятий

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В рамках программы «Молодежный кредитный фонд», запущенной в 2019 году Министерством финансов, 248 предприятиям, основанным молодыми предпринимателями, была оказана поддержка на общую сумму 154,3 млн леев.

Программа распространяется на все районы страны и реализуется через дочерние компании и агентства девяти участвующих финансовых учреждений, которые принимают на себя все кредитные риски. Большинство подпроектов были представлены и профинансированы в Гагаузии, в Рышканском, Хынчештском, Глодянском, Новоаненском, Дрокиевском районах, а также в Кишиневе, передаёт moldpres.md.

Цель программы – облегчить доступ молодежи к выгодным финансовым ресурсам для развития жизнеспособного бизнеса, а также для создания и сохранения рабочих мест. Бенефициарами могут стать физические или юридические лица в возрасте от 18 до 35 лет, владеющие не менее 75% собственности предприятия/бизнеса. Максимальная сумма кредита составляет 1,5 миллиона леев.

Для сохранения стимулирующих ставок бизнеса субзаймы молодежи не будут передаваться или отчуждаться в течение первых двух лет действия кредитной акции с целью успешного осуществления финансируемого бизнеса. Приемлемыми сферами деятельности являются предприятия как в сельском хозяйстве в районах страны, так и в любых других областях, включая зарегистрированные новые предприятия.

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