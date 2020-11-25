Минфин опроверг информацию о налогообложении посылок дороже 100 евро, отправляемых согражданами из-за границы

0

Министерство финансов опровергло информацию, которую опубликовали некоторые СМИ, о том, что посылки дороже 100 евро, отправляемые нашими согражданами из-за границы, будут облагаться налогами.

В ведомстве уточнили, что “потолок” для посылок, отправляемых гражданами из-за границы, останется в 2021 году неизменным и составит 430 евро за отправки воздушным и морским транспортом и 300 евро – сухопутным.

– Мы осуждаем любые попытки распространения ложных новостей. Призываем представителей СМИ надлежащим образом проверять любую информацию. Министерство финансов вновь заявляет о своей открытости для оказания необходимой поддержки в этом отношении, – говорится в сообщении ведомства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.