Минфин не намерен компенсировать аграриям потери: Сами виноваты, надо было страховать свой урожай!

Минфин не намерен компенсировать аграриям потери: Сами виноваты, надо было страховать свой урожай!

Министерство финансов непоколебимо. Фермеры, по мнению главы ведомства Думитру Будянского, не заслужили компенсаций за убытки, понесённые ими в результате ливней с градом весной и летом этого года. Министр призвал аграриев и в целом граждан страховать своё имущество во избежание подобных ситуаций, а не надеяться всецело на бюджет. 

– Не думаю, что это хорошая идея – выделять компенсации из госбюджета и снимать всякую ответственность с физических лиц, предпринимателей, – сказал Будянский, отвечая на вопрос депутата БКС Раду Мудряка. 

– 3 декабря, когда тракторы были перед парламентом, вы придерживались другого мнения. Говорили, что надо компенсировать, помогать и так далее. Тогда вы не говорили о страховании. Очень некрасиво, – парировал социалист. 

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