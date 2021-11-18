Минфин не намерен компенсировать аграриям потери: Сами виноваты, надо было страховать свой урожай!

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Министерство финансов непоколебимо. Фермеры, по мнению главы ведомства Думитру Будянского, не заслужили компенсаций за убытки, понесённые ими в результате ливней с градом весной и летом этого года. Министр призвал аграриев и в целом граждан страховать своё имущество во избежание подобных ситуаций, а не надеяться всецело на бюджет.

– Не думаю, что это хорошая идея – выделять компенсации из госбюджета и снимать всякую ответственность с физических лиц, предпринимателей, – сказал Будянский, отвечая на вопрос депутата БКС Раду Мудряка. – 3 декабря, когда тракторы были перед парламентом, вы придерживались другого мнения. Говорили, что надо компенсировать, помогать и так далее. Тогда вы не говорили о страховании. Очень некрасиво, – парировал социалист.

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