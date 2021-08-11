Миллионы привитых и признание за рубежом: с момента регистрации «Спутник V» прошёл год

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Ровно год назад в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V». За это время ею привиты десятки миллионов человек, почти 70 стран признали её использование, а перечень противопоказаний сузился до минимума.

Эффективность препарата на основании данных, полученных в результате вакцинации 3,8 млн человек по всему миру, составила 97,6%, а безопасность была признана наивысшей по сравнению с зарубежными аналогами. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале вакцины.

За основу для российской вакцины была взята хорошо изученная платформа вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Полная вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Защищённым человек считается через 21 день после введения второго компонента.

Применение препарата «Спутник V» разрешено взрослым от 18 лет ,включая лиц старше 60 лет, беременных женщин, пациентов с онкологическими и другими хроническими заболеваниями. Российская вакцина пока остаётся недоступной для детей и для кормящих женщин, однако исследования по применению «Спутник V» среди подростков уже идут, и предполагается, что прививать детей могут начать уже в сентябре этого года.

В настоящее время препарат проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. В РФПИ сообщили, что все данные о клинических испытаниях были предоставлены, и процесс одобрения вакцины идёт в положительном ключе.

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