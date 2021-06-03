Миллионеры идут во власть: новые подробности о списке кандидатов в ПДС

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По меньшей мере девять кандидатов в депутаты ПДС являются леевыми миллионерами. Об этом сообщает Telegraph.md со ссылкой на декларации о доходах претендентов, поданные в ЦИК.

Первый в “топе” – Андрей Спыну. В 2019-2020 годах его доходы составили почти 9 миллионов леев. Предприниматель Ион Шпак второй, он заработал за указанный период почти 5 миллионов.

Советник Майи Санду по вопросам юстиции Олеся Стамате заработала более 4,8 миллионов леев, а депутаты ПДС Вероника Рошка и Дойна Герман – почти по 2 миллиона.

Вице-председатель парламента Михай Попшой задекларировал доход в размере 1,6 млн леев. Столько же заработала кандидат Санду на пост премьера Наталья Гаврилица, получившая в парламенте ноль голосов.

Сергей Литвиненко указал доходы в размере 1,3 млн леев, а Владимир Боля – 1,2 млн леев.

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