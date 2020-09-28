Миллион Сороса для людей Санду: Цырдя обратился в Генпрокуратуру и НАЦ (ФОТО)

Депутат ПСРМ просит Генеральную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр изучить, на каком основании миллиардер Джордж Сорос предоставил деньги на реформу образования, приведшую к закрытию школ, во времена, когда профильное министерство возглавляла Майя Санду. Об этом Богдан Цырдя сообщил на своей странице в соцсети.

– Миллион Сороса для людей Майи Санду!

Это не сказка, не страшилка, это задокументированный и хорошо известный факт прошлых лет.

Ранее бывший премьер-министр Юрие Лянкэ публично заявил, что в качестве главы правительства, в котором Майя Санду была министром образования, он попросил у американского миллиардера Джорджа Сороса миллион долларов, предназначенные, в основном, для сферы образования.

Что произошло после получения денег от Сороса на образование в Молдове, мы хорошо знаем: Майя Санду закрыла 113 школ, заявив, что это процесс «оптимизации». То есть они «оптимизировали», как сказала Майя Санду, около 100 сел, потому что без школы в населенном пункте село исчезнет через несколько лет.

Позже бывший министр образования Корина Фусу заявила, что ей совсем не ясно, как деньги Сороса были потрачены Министерством образования, и как они попали к НПО, возглавляемым нынешним коллегой Майи Санду по ПДС, Лилианой Николаеску-Онофрей.

Исходя из этой информации, я попросил Генеральную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр изучить, на каком основании миллиардер Сорос предоставил деньги на реформу образования, приведшую к закрытию школ.

Также я попросил изучить с точки зрения ущерба национальной безопасности и интересам государства это финансирование от американского миллиардера, – отметил Богдан Цырдя на своей странице в соцсети.