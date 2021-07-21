Микроавтобус совершил наезд на женщину: пострадавшую госпитализировали

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бендерах. Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes при движении задним ходом не обратил внимания на то, что за машиной стояла 58-летняя женщина, и совершил на неё наезд, после чего маршрутка уехала с места ДТП.

Пострадавшую с закрытым оскольчатым переломом правой бедренной кости доставили в центральную городскую больницу.

Госавтоинспекторы установили личность водителя маршрутки. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что не заметил, как наехал на человека, потому продолжил движение по маршруту. По факту ДТП ведётся разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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