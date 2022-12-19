Микроавтобус сбил пешехода в столице: мужчина погиб на месте

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Смертельное ДТП произошло сегодня утром в Кишинёве. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным полиции, инцидент произошёл на улице Вадул-луй-Водэ. Правоохранители установили, что 60-летний водитель Mercedes сбил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате полученных травм 72-летний мужчина скончался на месте.

Согласно предварительным данным, в аварии погиб пропавший накануне житель Чекан. Просьбу о помощи в поисках в соцсетях опубликовала его дочь. По её словам, в субботу вечером он вышел в аптеку и не вернулся. У мужчины были проблемы с памятью, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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