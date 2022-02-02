Микроавтобус проехал на красный свет и задел легковушку: всё произошло на глазах полиции

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Авария случилась накануне на бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника.

Микроавтобус проехал на высокой скорости на красный сигнал светофора и задел легковой автомобиль марки Opel. ДТП произошло на глазах экипажа полиции. По словам водителя Opel, нарушитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали правоохранители, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства аварии выясняются.

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