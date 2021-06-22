Микроавтобус из Молдовы попал в ДТП в Румынии. Один человек погиб

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Микроавтобус из Молдовы, в котором находились шесть пассажиров, попал в аварию вблизи населённого пункта Шендрени уезда Галац.

По данным румынских СМИ, инцидент произошёл в понедельник, 21 июня. Легковушка, в которой находились два человека, врезалась в микроавтобус. В результате у двух женщин и двух мужчин из микроавтобуса случилась паническая атака, но им не понадобилась госпитализация, передаёт publika.md.

Пассажир легковушки получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, вскоре он скончался.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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