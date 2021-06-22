Микроавтобус из Молдовы попал в ДТП в Румынии. Один человек погиб

Микроавтобус из Молдовы попал в ДТП в Румынии. Один человек погиб

Микроавтобус из Молдовы, в котором находились шесть пассажиров, попал в аварию вблизи населённого пункта Шендрени уезда Галац. 

По данным румынских СМИ, инцидент произошёл в понедельник, 21 июня. Легковушка, в которой находились два человека, врезалась в микроавтобус. В результате у двух женщин и двух мужчин из микроавтобуса случилась паническая атака, но им не понадобилась госпитализация, передаёт publika.md.

Пассажир легковушки получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу. К сожалению, вскоре он скончался.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md