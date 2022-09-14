Микроавтобус и трактор столкнулись в Страшенах: двоих зажало в салоне

Микроавтобус и трактор столкнулись в Страшенах: двоих зажало в салоне

Жуткая авария произошла на трассе R-1 вблизи города Буковэц Страшенского района. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на дороге столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и трактор Belorus 622. Водитель трактора получил травмы и был доставлен в больницу. В то же время водителя и пассажира микроавтобуса зажало в салоне. Спасатели вытащили пострадавших из покорёженного автомобиля, затем их госпитализировали.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.

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