МИГи для Молдовы

0

О том, как 32 местные инициативные группы улучшают жизнь молдавского села

По разным данным, сегодня процентное соотношение сельских жителей к городским в Европе и в СНГ в среднем – 15% к 85%. Эти показатели колеблются в столь незначительных цифрах, что очевидно одно: тяготам деревенской жизни люди предпочитают огни большого города. Почему это происходит – тема для другого материала.

Сегодня разговор о том, что с этим делать. Можно класть тротуар и вставлять стеклопакеты в окна домов, но от этого жизнь в селе не становится лучше. Людям нужны цивилизованные условия жизни, доступ к культурным ценностям (а вы как думали!) и в первую очередь – стабильный заработок. Исполнительный директор национальной сети LEADER в РМ Анна Чернева рассказывает «АиФ в Молдове», в чём суть подхода этой сети, кто его «главное действующее лицо» и возможно ли обеспечить устойчивое развитие в селе в принципе.

«Лица» программы

– Анна, что стоит за аббревиатурами LEADER, МИГ? Судя по вашим публикациям, это некая программа, которая работает у нас в Молдове с 2016 года, и можно предположить, что пришла она извне.

– LEADER – аббревиатура с французского, которая означает «связь между действиями для развития сельской экономики». Это программа по развитию сельских территорий, пришедшая из Европы. Началось всё во Франции в 1991-м, когда остро встал вопрос, что делать, когда деревенское население ощутимо мигрирует в город, уровень жизни на периферии падает и село пустеет. Именно попытка как-то решать проблему переросла в программу и получила повсеместное распространение, то есть охватила страны ЕС и не только. Цели простые и очевидные – улучшить жизнь в сельских территориях. Главное действующее «лицо» LEADER – это местная инициативная группа, или просто МИГ.

– Это какие-то конкретные этапы или шаги, по которым проходит процесс, или возможны самые разные сценарии и творческий подход?

– Всё же речь идёт о поэтапном процессе. Программа структурирована таким образом, что внедряется по конкретным и чётким правилам. Например, она не может реализовываться без создания МИГ. То есть речь идёт об определённой территории (я сейчас говорю в контексте Молдовы), в которую входят минимум три территориально-административные единицы с общими границами. Объединяются люди, проживающие в этих населённых пунктах и представляющие (обязательно!) три сектора – государственный (примэрия, школа, библиотека и т. д.), бизнес (как зарегистрированный, так и не зарегистрированный) и гражданское общество (НПО, инициативные группы и граждане). Так что самый главный мотор во внедрении программы LEADER – это местные инициативные группы.

– Не могу себе представить, как появляются эти группы, тем более если речь идёт о людях не из одного села…

– Что такое группа или команда… Это прежде всего снятие барьеров, это доверие друг другу, которое формируется в течение 7–9 месяцев. Всё это время мы ходим по сёлам, выслушиваем людей, выискиваем, формируем связи и, самое главное, разрабатываем стратегию местного развития. Для каждого МИГа она особенная, с учётом местных ресурсов данной территории. А что такое ресурсы? Это проживающие там люди, природные ресурсы, исторические и культурные особенности. И вот когда группа сформирована, подписывается Соглашение о территориальном партнёрстве, утверждается Стратегия местного развития, выбираются органы управления и контроля. Это правление из 5–11 человек, председатель, комитет по отбору проектов, менеджмент. Наивысший орган в МИГе – общее собрание. Кстати, 14 июня 2021 года вступает в силу Закон о местных инициативных группах, который регулирует процесс создания и действия МИГов РМ.

Мы считаем, что необходимо добиваться доверия на местном уровне и прежде всего к государству, поэтому нам так важна эта синергия. Люди будут иметь средства от государства и смогут самостоятельно решать, как развивать собственную территорию.

Приоритеты территорий

– Простите, но уже есть сомнения. Допустим, в МИГе собрались педагог из одного села, владелец кафе и магазина из второго, а, скажем, житель из третьего мечтает открыть маленькую козью ферму и просит финансирования. Насколько способны члены МИГа из первых двух сёл прочувствовать бизнес-идею козьей фермы, если они там не живут?

– Во-первых, пока группа формируется, они знакомятся друг с другом. И когда они формируют органы управления и контроля, в них входят представители всех трёх секторов и по возможности из всех населённых пунктов. Во-вторых, когда разрабатывается стратегия – общее согласие территории о том, как они хотят развивать эту территорию, – определяются приоритеты. Местный агротуризм, семейный бизнес и так далее – всё это они обсуждают, «перемалывают» (у нас есть техники, чтобы запустить процесс, а затем всё собрать воедино).

Вот пример: в МИГе Movila Măgura есть козья ферма домнула Присакаря, единственная с закрытым циклом. Он имеет достаточно большое стадо коз и производит молочную продукцию. В этом МИГе есть несколько приоритетов – это развитие бизнеса в области сельского хозяйства, туризма и др. Посмотрите, как он умно сделал. Когда объявляется конкурс, он показывает МИГу, что его заявка соответствует сразу двум приоритетам – развитию индустриального туризма (готов показать людям, как можно сделать закрытый цикл), в то же время его проект может содействовать развитию сельского хозяйства. Мы учимся вместе оценивать один проект с точки зрения всех заинтересованных лиц.

– Объясните, пожалуйста, кто финансирует, откуда деньги, как вообще всё происходит? Сформировался за девять месяцев МИГ, утверждена стратегия, выбраны органы правления и…

– Да, наступает следующий этап – внедрение Стратегии местного развития. Для этого МИГ запрашивает у партнёров по развитию первое финансирование. Обычно это небольшие деньги, в пределах €5000 – €20 000. Потому как изначально необходимо понимать, как правильно принимать совместные решения, договариваться, обсуждать, внедрять и отчитываться. Это непросто. До сих пор все решения принимал кто-то там, в Кишинёве. А тут – сами. Из софинансирования, которое МИГ получает, 20% предназначено на администрирование, что подразумевает и небольшую заработную плату для менеджеров. Организовывать, отчитываться, работать с налоговыми, вести протоколы – куча всего. Это огромная работа. Остальные 80% идут на внедрение проектов по итогам конкурса. Если МИГ выигрывает финансовые средства, он организует конкурс проектов в рамках собственно территории и в рамках тех приоритетов, которые считает первостепенными.

Синергия и партнёрство

– Вы наверняка сравнивали наши успехи в реализации программы с успехами других стран…

– Хочу уточнить, что Молдова – единственная страна вне ЕС, трансформировавшая подход LEADER в одноимённую госпрограмму, цель которой – целенаправленное развитие сельских территорий. В этом процессе самый большой вклад принадлежит Министерству сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. За последние два года в сотрудничестве с коллегами из министерства и с большим вовлечением со стороны МИГов были достигнуты существенные результаты в плане трансформации LEADER в госпрограмму.

Наши партнёры по LEADER из Грузии открыто признали успех Молдовы. У них дольше работает подход, но они пока ещё не смогли совместить партнёрство с государством. А мы считаем, что необходимо добиваться доверия на местном уровне и прежде всего к государству, поэтому нам так важна эта синергия. Люди будут иметь средства от государства и смогут самостоятельно решать, как развивать собственную территорию.

– А бывает такое, что МИГ сложился, а потом, по мере деятельности, что-то не пошло?

– Бывает. У нас есть несколько МИГов, которые представляют собой достаточно закрытую группу, приведшую в правление своих людей, и перед каждым конкурсом они договариваются, как разделить средства. Мы внимательно за этим следим, но предпочитаем не вмешиваться. Хотя, бывало, приходилось говорить людям, которые пытались повлиять на некоторые решения, неприятные вещи. Говорили это открыто и при всех. Постепенно МИГ учится сам решать такие вопросы. Но большая часть МИГов – это настоящие партнёрства, у которых стоит поучиться многому.

– Приведите, пожалуйста, пару примеров удачного функционирования МИГа.

– Например, Lunca Prutului de Jos. МИГ расположен на юге страны. Процесс создания был запущен в 2016 году. С 2018 года МИГ привлёк и внедрил шесть финансирований: около 40 проектов было реализовано представителями предпринимательского сектора, государственного и гражданского. Большая часть проектов – это бизнес: оборудование пекарни и кондитерской, поддержка бизнеса в сфере обработки и изготовления изделий из овечьей шерсти, развитие туристических достопримечательностей и объектов, оборудование винодельни и др.

– Учёные говорят, что тенденция миграции в города и опустение периферии будет только усиливаться. Что скажете?

– Человек всегда будет там, где элементарные блага доступней и возможностей заработать больше. В развитых странах сотни маленьких поселений просто исчезают с лица земли. В Республике Молдова достаточно большая плотность населения, а расстояния между населёнными пунктами – малые. Тенденция, при которой люди из сёл едут на работу в город, будет сохраняться. Но когда у жителя появится возможность купить в собственном селе свежий хлеб, поставить прививку в местном медицинском центре, отвести ребёнка в садик (который в 300 метрах), пойти на работу (а это собственная швейная мастерская тут же, в селе), а на выходных отдохнуть с семьёй на пикнике в оборудованном месте, он станет реже ездить в город. И это развитие местной экономики: зарабатываю дома, покупаю и отдыхаю дома. Локальный оборот финансов. А если при этом в селе будет водопровод и канализация, тогда стоимость домов в сёлах подскочет существенно. Так что оханья по поводу того, что люди переселяются в города, слишком преувеличены.

Инна Желтова