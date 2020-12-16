Мифология Санду

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Что на самом деле представляет из себя новоизбранный президент РМ

Вот уже несколько лет М. Санду и поддерживающие её соросята продвигают в обществе различные небылицы, пытаясь одурманить и запутать честной народ. Учитывая, что лидеру PAS подпевают более сотни СМИ и 102 НПО из сети Сороса, ей частично это удалось.

Про единство волков и овец

А вы обратили внимание, что М. Санду и правые в целом четыре года подряд поют одну и ту же песню – про раскол общества? Якобы мы с вами, требуя соблюдения наших прав, раскалываем общество, а они, нарушая эти права, объединяют его.

Они запретили молдавский язык 5 декабря 2013 года решением КС, назвав его румынским. Потом запретили российские новости 7 декабря 2017 года. Позже отменили статус русского языка решением КС от 4 июня 2018-го. Также переложили выплату украденного миллиарда на граждан 26 сентября 2016 г. Это сделал лично П. Филип, новоявленный «борец с ворами»! Вот так, шаг за шагом, они запрещают русский язык, новости из России, закрывают школы на русском языке, выводят русскоязычных из органов власти и администрации, превращают украденные деньги в долг государства.

Они открыто издеваются над гражданами, установив систему попрания прав, унижения большинства меньшинством и внешнего управления. Это они называют единством, объединением общества. Единство волка и овец, коз и капусты, эксплуататоров и угнетённых. А если попробуете требовать свои права, то они скажут, что вы разделяете и раскалываете общество. А скажите, пожалуйста, зачем нам такое общество и такое единство? Единство, в котором 7% румын попирают права 65% молдаван, в котором дюжина лакеев плюют на права более миллиона русскоязычных граждан Молдовы и Приднестровья. Где кучка олигархов грабит народ, а потом заставляет этот народ оплачивать их грабежи, где богатые издеваются над бедными, молодые – над стариками, чиновники – над гражданами. И это вы называете консенсусом?

Нет, господа, такой консенсус нам не нужен! Любое общество должно строиться на равенстве, братстве и, самое главное, – на справедливости. Каждый гражданин платит налоги, служит в армии, содержит медицину, образование, жизнедеятельность государства, участвует в субботниках, в озеленении страны. Поэтому у всех должны быть равные права.

И да. Предлагаю Санду объединить общество на базе молдавского языка в Конституции, русского как языка межнационального общения, истории Молдовы, борьбы с олигархами, социальной справедливости, идее суверенитета народа и подлинной независимости от внешнего диктата, ведь эти идеи поддерживает большинство граждан страны. А демократия – это воля большинства, а не меньшинства с двойным гражданством.

На самом деле М. Санду является проекцией олигархата и соросят. За её спиной маячит тень молдавских олигархов Плахотнюка, Филата, Стати, Гимпу и транснациональной олигархии – Ротшильда и Сороса. И каждый её шаг – это воля данных господ и ничего более. Она – реаниматор Альянса за европейскую интеграцию и колониализма.

Миф про борьбу с коррупцией

Как только М. Санду предлагаешь вернуть русский язык, российские новости, историю Молдовы в школах, молдавский язык, 9 мая – День Победы, она тут же начинает выть про раскол общества, про отвлечение внимания от борьбы с коррупцией. Но вот в чём конкретно состоит эта борьба, мы так и не поняли. Пока мы видим лишь одно: Санду объединяет вокруг себя всех знатных коррупционеров страны. В парламенте она объединилась с участниками кражи миллиарда: фином Плахотнюка Канду, с бизнес-партнёром беглого олигарха Филипом. До этого целый год она голосовала вместе с Шором. На выборах за неё призвал голосовать осуждённый в России за Ландромат Р. Усатый.

Верно заметил С. Ткач, задавший уместный вопрос: «Кто стали её союзниками, были рядом с ней на протесте 6 декабря? Филип, Канду, Киртоакэ, Филат, Усатый. Коллективный Плахотнюк. Разграбление банков, «кража века», Кишинёвский аэропорт, взяточничество в столице, концессия автовокзалов, российский Ландромат – всё на их совести».

М. Санду сама была частью коррумпированных правительств Филата, Лянкэ, Габурича. Филат сидел в тюрьме, Лянкэ имел уголовное дело за дипномера в Москве, Габурич – за фальшивый диплом, как, впрочем, и сама Санду (за видеокамеры для слежения на экзаменах по бакалавру). Правительство Филата, в котором состояла Майя Григорьевна, было отправлено в отставку за коррупцию. Кстати, голосами ПСРМ, ПКРМ и ДПМ. И этого Санду не могла простить

И. Додону. Она присоединилась к команде ЛДПМ, знала о криминальных деньгах этой партии, голосовала за все решения АЕИ, в том числе за миллиард и аэропорт. Уж кто-кто, а М. Санду отлично понимала, что происходит.

Так Санду и сама погрязла в коррупционных схемах: сдача 2 га земли ГУМа строительной фирме Стати, покупка китайских видеокамер для бакалавра за 7 млн леев, афера CAER (когда на выборах

2016 г. 3,5 млн леев из НПО CАЕR и Fortius были переведены в её электоральный фонд), афера с миллионом Соросa, который был якобы дан на реформу образования, но пошёл в карманы НПО, близким Санду, – PRO Didactica, Institutul de Politici Publice.

Имея гарвардское образование, Санду понимала, что происходит грандиозная, невиданная доселе афера. Вы видели её протесты, чтобы она разоблачала криминальные схемы? Она подала в суд хотя бы на одного министра из АЕИ? Однажды начала говорить про схему с закупкой автобусов экс-министром образования М. Шляхтицким, но на неё фыркнули послы – и она тут же заткнулась.

А Шляхтицкий стал советником Тимофти, о котором М. Санду предпочитает молчать. Разве тогда она возвысила голос против преступных решений? Нет, она молчала, заботилась о карьере. Прав Сергей Ткач: «Так себя ведёт не боец, а приспособленец и конъюнктурщик».

Может, что-то поменялось? Пять месяцев премьерства в 2019 году, когда ничего, кроме деклараций, не было, а бывший босс Санду вышел на свободу, дают отрицательный ответ на поставленный вопрос.

Слуга заграничных господ

Обратите внимание и на советников Санду, которые будут ей помогать в борьбе с коррупцией. В области экономики её будет консультировать В. Негруцэ, осуждённый за выплату компенсации в €400 000 члену ЛДПМ Штирбате. Негруца даже не попытался оспорить в суде этот кредит и тут же поспешил оплатить его из бюджета. Кстати, он – эксперт соросовской НПО Transparency International-Moldova. Советником по социальным вопросам будет А. Немеренко. Её обвинили в закупке некачественных перчаток. О. Стамате будет назначена юрисконсультом. Про неё портал scheme.md писал, что, став министром, она тут же закрыла уголовное дело на своего супруга. Потом тянула до последнего с расторжением контракта с Avia-Invest – концессионером аэропорта. И даже обращение в суд подала с массой ошибок. С 2007 по 2010 год Стамате была директором программы Фонда SOROS-Молдова, директором соросовской НПО AGER. Советником по образованию может стать Л. Николэеску-Онофрей – бывший министр образования. В 2014–2015 гг. её НПО PRO Didactica чудом стала одним из бенефициаров $1 млн от Фонда Сороса. А рулила проектом по реформе образования лично М. Санду. Напомним, что PRO Didactica также входит в сеть Сороса. С. Тофилат будет назначен советником М. Санду в области энергетической политики. В настоящее время он является председателем НПО WatchDog Moldova и Censor в ASPE Center (сеть Сороса). Это НПО не представляет финансовых отчётов и подозревается в манипуляции крупными финансами от внешних фондов. Во время выборов Тофилат поливал грязью И. Додона, требовал наказания тех СМИ, которые показали новогоднее выступление В. Путина (НТВ, Accent TV и др.). Его брат, кстати, – советник премьер-министра И. Кику.

Теперь вы понимаете, какая будет борьба с коррупцией?

И ещё. Санду и её партия волком завыли против попыток ПСРМ отменить лютые коррупционные законы ДПМ и Плахотнюка. Речь идёт о законе о возвращении Республиканского стадиона в собственность государства, законопроекте об аннулировании выплаты миллиарда народом, постановлении парламента об аннулировании договора о сдаче 40 % территории страны в концессию американскому офшору Frontera Resources LTD!

На самом деле М. Санду является проекцией олигархата и соросят. За её спиной маячит тень молдавских олигархов Плахотнюка, Филата, Стати, Гимпу и транснациональной олигархии – Ротшильда и Сороса. И каждый её шаг – это воля данных господ и ничего более. Она – реаниматор Альянса за европейскую интеграцию и колониализма.

Новый миф: коалиция ПСРМ – ШОР

Пять лет М. Санду и партии PAS и PPDA убеждали народ, что Додон и ПСРМ якобы создали негласный альянс с Плахотнюком и ДПМ. Даже кричалку придумали – «Жос Плаходон!». Этим они удачно скрывали факт политического сожительства самой Санду с Плахотнюком.

В 2019 г. благодаря И. Додону Плахотнюк был изгнан из страны. И мы видели на президентских выборах, как фин Плахотнюка А. Канду (Pro Moldova) и П. Филип (ДПМ) открыто поддержали М. Санду. Как и в 2016 году, в принципе.

Сегодня соросята, пытаясь прикрыть очевидный альянс Санду и Плахотнюка (коалиция СандуПлах), хотят навязать стране новую ахинею про коалицию уже ПСРМ и Шора. При этом стараются скрыть бревно в глазу самой Санду, а именно:

■ 10 – 12 декабря 2012 г. полёт в Доху Санду и Филата частным чартером оплачен И. Шором;

■ 29 мая 2013 г. Санду голосовала за концессию аэропорта. Осенью концессионером стала Avia-Invest;

■ 29 августа 2013 г. её заместитель голосовал за приватизацию BЕМ Шором;

■ 26 декабря 2013 г. перевод счетов Минобразования в BЕМ. Подпись ставилась подчинённым с её согласия;

■ 7 ноября 2014 г. её заместитель по министерству голосовал за выдачу госгарантии в размере 9,5 млрд леев банкам Шора;

■ 27 марта 2015 г. она голосовала за выдачу 5,4 млрд банкам Шора.

В 2016 г. партия «Действие и солидарность», возглавляемая М. Санду, получила 300 тыс. леев от компании Dufremol, принадлежащей И. Шору. Об этом свидетельствует запись разговора представителя компании Dufremol с генеральным секретарём партии Санду И. Гросу. Когда всплыл скандал, от денег отказались, стали утверждать, что это ложь. Но запись разговора Гросу до сих пор в интернете.

8 ноября 2016 г. в Ютубе появилось признание Шора: «Я всегда помогал… ЛДПМ попросили… Майе Санду помочь. Но деньги чистые. Я не понимаю, почему все так перевозбудились!» https://www.youtube.com/watch?v=J3JlDNHoICk.

6 июня 2018 г. И. Шор написал в Фейсбуке послание М. Санду: «Дорогая Майя! Ты должна понимать: я знаю, сколько тебе платил Филат в конверте ежемесячно как добавку к зарплате, и в конверт их тоже клал я, перед тем как тебе его передавали. Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не в бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе не знакомо это чувство».

А блогер Е. Лукьянюк писал 28 августа 2020 г., что «есть по крайней мере два свидетеля, которые готовы подтвердить факты» передачи конвертов для М. Санду в период, когда она возглавляла Министерство образования.

Ну, допустим, факты финансирования Шором – это вымысел. А всё остальное? Премьер Санду и её министр экономики В. Брынзан встречались с Ротшильдом в день покупки последним аэропорта – 19 августа 2019 года. Зачем встречались? Почему не созвали тут же пресс-конференцию? Почему в посольстве США встречались, а не публично?

10 сентября 2019 г. министр юстиции О. Стамати, назначенец Санду, обратилась в суд с целью якобы возврата аэропорта и аннулирования контракта с Avia-Invest. Однако Стамати намеренно написала обращение с кучей ошибок. Вследствие этого суд вернул обращение, потребовав исправить ошибки. Произошло это 14 января 2020 года. Проще говоря, мы потеряли четыре месяца! 8 июля 2020 года правительство И. Кику расторгло договор о концессии аэропорта. А 15 июля Платформа DA запустила процедуру отставки правительства. Чисто случайно, конечно. И PAS М. Санду тут же поддержала отставку.

В связи с этим у меня простой вопрос: так кто все эти годы обслуживал Шора? Кто в альянсе с Шором был как минимум весь 2020-й год? Другими словами, М. Санду как была, так и осталась обслугой олигархии. Возмущает, что делала она это за счёт народа и против него.

Богдан Цырдя,

политолог