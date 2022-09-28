МИДЕИ: Участие молдаван в военных действиях в других государствах уголовно наказуемо

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Посольство Республики Молдова в Российской Федерации информирует граждан Республики Молдова о том, что их участие в военных действиях на территории других государств подлежит уголовной ответственности, как предусмотрено национальными и международными правилах. Уточнение было сделано в контексте запуска механизма частичной мобилизации в РФ.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, участие наёмников в вооруженных конфликтах, военных или других действиях насильственного характера карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Лица, занимающиеся наймом, обучением и финансированием наёмников наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

МИДЕИ обращается к гражданам Республики Молдова с просьбой связаться с Посольством Республики Молдова в Москве в случае ущемления их прав на оказание консульской поддержки. В то же время лица с двойным гражданством должны учитывать, что на территории России они считаются российскими гражданами, а возможности Республики Молдова оказывать консульскую помощь ограничены.

МИДЕИ также сообщило, что “осуждает эскалацию Россией военной агрессии по отношению к Украине недавним объявлением о частичной мобилизации и организации незаконных референдумов, которые явно нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нормы международного права”, передаёт ipn.md.

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