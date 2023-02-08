МИДЕИ: Трое граждан Молдовы погибли в результате землетрясения в Турции

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) подтвердило смерть в турецком городе Хатай троих граждан Молдовы. Речь идет о 36-летенй женщине и двух детях – все члены одной семьи.

Как сообщили в ведомстве, представители посольства приняли меры для связи с 48 гражданами Молдовы, находящихся в списках жителей пострадавшего региона. Так, 17 из них сообщили о том, что находятся в безопасности, 4 человека обратились за консульской помощью, связь с остальными пока не установлена.

Кроме того, два гражданина Молдовы с двойным гражданством запросили помощь в репатриации из турецкого города Малатья в Бухарест. Речь идет о студентах-медиках, которые находились в Турции по программе Erasmus. Операцию по эвакуации проводила румынская сторона.

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