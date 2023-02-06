МИДЕИ: Среди пострадавших в результате землетрясения в Турции нет граждан Молдовы

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Среди пострадавших в результате землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции, нет раненых или госпитализированных граждан Молдовы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

– МИДЕИ через посольство Республики Молдова в Анкаре обратилось к местным властям с просьбой проверить, нет ли среди жертв землетрясения граждан нашей страны. В результате проверок, проведённых до настоящего момента, было установлено, что граждан Молдовы среди пострадавших нет, – уточнил представитель МИДЕИ Даниел Водэ.

В случае необходимости граждане Молдовы могут обратиться за помощью или информацией по адресу: Ceyhun Atuf Kansu Cad., no.106/22, Ehlibeyt mah., Balgat, Çankaya, Ankara или по номеру телефона: +90 312 446 55 27 (активен в рабочее время). Телефонная линия для консульских чрезвычайных ситуаций: +90 541 687 21 04 (постоянно действующий номер для граждан Республики Молдова, находящихся в чрезвычайных ситуациях). Адреса электронной почты: ankara@mfa.gov.md и consulat.ankara@mfa.gov.md.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции и Сирии в понедельник. По предварительным данным, общее число жертв составляет более 500, пострадали тысячи человек.

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