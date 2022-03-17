МИДЕИ РМ повторно осудило “аннексию Крыма”: Мы считаем его неотъемлемой частью Украины

МИДЕИ РМ повторно осудило “аннексию Крыма”: Мы считаем его неотъемлемой частью Украины

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ повторно осудило референдум от 16 марта 2014 года о статусе Крымского полуострова. МИДЕИ объявило плебисцит “незаконным и прямо противоречащим Конституции Украины и международным положениям”. 

– Так называемый референдум и аннексия Крыма являются серьёзными нарушениями суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ. Молдова осуждает эти действия и считает Крым неотъемлемой частью Украины, – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИДЕИ, пишет actualitati.md

Напомним, сегодня ПСРМ призвала власти придерживаться нейтралитета и оценивать влияние своих действий на экономику и благополучие граждан.

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