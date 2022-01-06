МИДЕИ рекомендует гражданам РМ воздержаться от поездок в Казахстан

МИДЕИ рекомендует гражданам РМ воздержаться от поездок в Казахстан

Министерство иностранных дел и европейской интеграции призывает население воздержаться от поездок в Казахстан в связи с введением с 5 по 19 января чрезвычайного положения в городе Нур-Султан, а также Мангистауской и Алматинской областях.

Гражданам Молдовы, находящимся в Казахстане, рекомендуется избегать участия в массовых мероприятиях.

В случае необходимости следует звонить на горячую линию Посольства Республики Молдова в Москве, аккредитованного по совместительству в Казахстане: +7 929 964 9079. Можно также отправить сообщение по электронной почте: moscova@mfa.gov.md.

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