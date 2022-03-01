МИДЕИ разъяснило, как находящиеся в России граждане РМ могут вернуться в Молдову

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции призвало граждан Республики Молдова воздержаться от несрочных поездок в Российскую Федерацию и регулярно проверять информацию, публикуемую на сайтах МИДЕИ и посольства Республики Молдова в Москве.

В то же время МИДЕИ рекомендует молдавским гражданам, которым необходимо срочно вернуться в Республику Молдова из России, воспользоваться всё ещё доступными коммерческими рейсами в Яссы или в Бухарест, с пересадками в Стамбуле (Турция) или в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Рекомендация дана в контексте того, что до 4 марта воздушное пространство Республики Молдова останется закрытым, и рейсы через Международный аэропорт Кишинёва не будут выполняться.

Как сообщает МИДЕИ, в настоящее время уполномоченные учреждения оценивают возможности использования альтернативных маршрутов пассажирских перевозок, выявлен ряд вариантов, о которых будет сообщено дополнительно. Кроме того, в контексте решений властей государств региона, затронувших воздушные и наземные маршруты пассажирских перевозок из/в Российскую Федерацию, министерство призывает к спокойствию молдавских граждан, временно находящихся в России, сообщает ipn.md.

Дополнительную информацию можно получить у ответственных сотрудников Консульского отдела посольства Республики Молдова в Российской Федерации: улица Рождественка, 7, 107031, Москва, телефон: +7 (495) 790 75 46, электронная почта: consul.moscova@mfa.gov.md.

Кроме того, с колл-центром МИДЕИ можно связаться по номеру 0 80 090 990 – звонок бесплатный со стационарного телефона из любого населённого пункта Республики Молдова, по номерам: +373 22 23 20 02, 373 22 20 10 47, 373 78 220 04, в том числе из-за рубежа, или по электронной почте: call.center@mfa.gov.md.

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