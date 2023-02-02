МИДЕИ: Путь Республики Молдова – вступление в Европейский союз. Это проект страны, поддержанный гражданами

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэл Водэ прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Республике Молдова.

– Категорически отвергаем заявления главы российской дипломатии, не соответствующие действительности и являющиеся частью уже известной угрожающей риторики российской дипломатии. Хотим напомнить российской стороне, что путь, по которому идёт Республика Молдова, – это путь вступления в Европейский союз. Это проект страны, поддержанный гражданами. Молдова как государство и молдаване, независимо от политических или геополитических предпочтений, хотят мира, свободы и демократии. Будем признательны, если все страны мира, в том числе Российская Федерация, будут уважать решение нашего народа. Республика Молдова чётко выбрала свое будущее, и это будущее является частью свободного мира, – подчеркнул Водэ, передаёт moldpres.md.

Ранее Сергей Лавров заявил, что “следующей “Украиной” может стать Молдова, президент которой готова практически на любые шаги в угоду Западу”.

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