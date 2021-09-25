МИДЕИ обновило правила въезда в другие страны для молдавских граждан (ДОКУМЕНТ)

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) выпустило документ, содержащий обновлённую информацию о правилах въезда граждан Молдовы на территорию других государств в контексте пандемии COVID-19.

Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно ниже:

Ранее мы сообщали, что Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из “белого списка” стран и территорий, куда разрешены необязательные поездки в условиях пандемии COVID-19. Соответствующее решение было принято накануне.

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