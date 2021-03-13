МИДЕИ обновило правила въезда в другие страны для молдавских граждан (ДОКУМЕНТ)

МИДЕИ обновило правила въезда в другие страны для молдавских граждан (ДОКУМЕНТ)

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ выпустило документ, содержащий обновлённую информацию о правилах въезда граждан Молдовы на территорию других государств в контексте пандемии COVID-19.

Так, в Румынии был продлён режим чрезвычайного положения. В связи с этим иностранным гражданам, в том числе Молдовы, запрещён въезд в страну, но есть и ряд исключений. Власти Румынии поместили Молдову в список стран с высоким уровнем распространения коронавируса. Это означает, что для лиц, пребывающих из нашей страны, предусмотрен 14-дневный карантин.

Что касается Украины, то наши граждане могут туда попасть только с целью транзита. При этом на границе нужно предъявить медицинскую страховку, которая сможет покрыть расходы на возможное лечение от COVID-19.

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно ниже:

 

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