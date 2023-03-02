МИДЕИ не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате железнодорожной аварии в Греции граждане Молдовы

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Министерство иностранных дел и европейской интеграции не располагает информацией о гражданах Молдовы, которые могли пострадать в результате столкновения товарного и пассажирского поездов недалеко от города Лариса в Греции.

По предварительным данным, полученным посольством нашей страны в Афинах, в аварии погибли 36 человек, 66 получили травмы. Сотрудники ведомства поддерживают связь с греческими властями для оказания необходимой помощи, передаёт moldpres.md.

Для получения информации или в случае чрезвычайных ситуаций находящиеся в Греции граждане Молдовы и их родственники могут позвонить по телефону: +30 699 793 9458. Адрес посольства Республики Молдова в Греции: ул. Г. Баку, 20, Афины. Сайт дипмиссии: https://grecia.mfa.gov.md/.

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