МИДЕИ дало рекомендации гражданам Молдовы, находящимся в России, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) рекомендует находящимся на территории Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана гражданам планировать свои полеты через государства, имеющие доступное воздушное пространство. Рекомендация исходит из принятия решения о том, что воздушное пространство Республики Молдова должно оставаться закрытым до 25 апреля 2022 года, то есть на весь период чрезвычайного положения.

Рекомендуются еще доступные авиамаршруты с пересадкой в Стамбуле, Будапеште, Дубае, с пунктом назначения в Яссах или Бухаресте, с последующей поездкой наземным транспортом в Республику Молдова. В качестве альтернативы граждане могут добраться до Республики Молдова автобусами, которые курсируют из Российской Федерации через страны Европы, минуя территорию Украины, передает ipn.md.

Кроме того, МИДЕИ призывает молдавских граждан не предпринимать несущественных поездок в Российскую Федерацию и постоянно проверять информацию, транслируемую на сайте министерства и посольства Республики Молдова в Москве.

Дополнительную информацию можно получить в Консульском отделе Посольства Республики Молдова в Российской Федерации: ул. Рождественка, 7, 107031, Москва, тел: + 7 (495) 790 75 46, E-mail: consul.moscova @mfa.gov.md .

В то же время в колл-центр МИДЕИ можно обратиться по телефону: 0 80 090 990 – бесплатно со стационарного телефона из любого населенного пункта Республики Молдова или по телефонам: +373 22 23 20 02; тел: +373 22 20 10 47; тел: +373 78 220 041 (в том числе из-за рубежа), а также по электронной почте: call.center@mfa.gov.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.