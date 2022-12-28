МИДЕИ дало разъяснения относительно платного разрешения на въезд в ЕС

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С 2023 года граждане стран, пользующихся безвизовым режимом с Европейским Союзом, в том числе граждане Республики Молдова, должны будут получить специальное электронное разрешение для въезда в Шенгенскую зону, которое называется ETIAS (Европейская система информации и разрешений на поездки).

По данным МИДЕИ, разрешение на въезд будет обязательным для лиц в возрасте от 18 до 70 лет. Его стоимость составит 7 евро.

– Разрешение на поездку будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта, использованного для получения разрешения на поездку, – пояснили в ведомстве.

В настоящее время ЕС планирует начать использовать ETIAS с ноября 2023 года. Ранее эта дата была перенесена на май 2023 года.

В течение 6 месяцев с даты начала работы ETIAS использование разрешения на поездку будет необязательным. При пересечении внешней границы ЕС, например, молдавско-румынской границы, граждане Республики Молдова будут проинформированы румынскими властями о том, что они должны будут иметь действующее разрешение на въезд с даты истечения 6-месячного срока с момента начала использования ETIAS.

Европейская комиссия совместно со странами-членами ЕС организуют информационную кампанию по применению системы ETIAS, в том числе в Республике Молдова.

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