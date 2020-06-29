МИДЕИ: что нужно знать нашим гражданам о поездках в Украину

0

Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) информирует граждан Республики Молдова о некоторых поправках, утверждённых украинскими властями относительно мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 при пересечении государственной границы Украины.

Так, в настоящее время пересечение границы Украины гражданами РМ может осуществляться с соблюдением следующих условий:

Въезд и пребывание на территории Украины разрешены гражданам Республики Молдова только при предъявлении страхового полиса, с обязательным соблюдением 14-дневного карантина (необходима установка специального приложения на личный мобильный телефон). В то же время, период самоизоляции иностранцев необязателен в случае отрицательного результата на COVID-19: экспресс-тест проводится при пересечении границы Украины.

Транзит по территории Украины в обоих направлениях гражданами РМ не предусматривает 14-дневную самоизоляцию при условии транзита в течение двух дней (например, достаточно предъявить билет на автобус) и наличия страхового полиса.

От самоизоляции также освобождены водители автобусов, осуществляющие регулярные международные пассажирские перевозки.

Страховой полис для покрытия расходов, связанных с лечением COVID-19, должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной на Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины.

Также иностранным гражданам рекомендуется избегать поездок в западные области Украины (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская), где вследствие сильной непогоды были разрушены более 150 км дорог и десятки мостов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.