МИДЕИ: что нужно знать нашим гражданам о поездках в Украину

МИДЕИ: что нужно знать нашим гражданам о поездках в Украину

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ выпустило документ, содержащий обновлённую информацию о правилах въезда граждан Молдовы на территорию соседней страны в контексте пандемии COVID-19.

Как сообщает посольство Молдовы в Украине, граждане Молдовы при въезде в Украину или при транзите через украинскую территорию должны предъявить один из перечисленных документов:

  • отрицательный результат ПЦР-теста, который проведён не более чем за 72 часа до въезда;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 (RAT), который проведён не более чем за 72 часа до въезда;
  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешённых для использования. Справки о тестировании и вакцинации не требуются для детей до 12 лет.

Подробнее ознакомиться с новыми правилами можно ниже:

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