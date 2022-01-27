МИД России призывает Кишинёв отказаться от спорных заявлений о роли РФ в Приднестровье

МИД России призывает Кишинёв отказаться от спорных заявлений о роли РФ в Приднестровье

Москва призывает руководство Молдовы сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования вместо критики присутствия миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

– Призываем госпожу Санду и других молдавских партнёров отказаться от таких далёких от реальности исторических экскурсов и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишинёвом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования, – сказал он.

По словам Зайцева, упомянутые Санду оценки о роли России в данном конфликте “не выдерживают критики”.

– Едва ли уместно говорить о том, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск, – подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Москва готова к конструктивному, прагматичному сотрудничеству с Молдовой, сообщает ТАСС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md