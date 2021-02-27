МИД России призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Москва призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в контексте заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдове по внутриполитическим процессам в нашей стране.
– Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, – отметили в МИД РФ, пишет ria.ru.
В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу “Media Azi” подверг менторской критике работу якобы “не заслуживающего доверия” Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдовы и призвал “создать законодательный механизм защиты от исходящей извне дезинформации”. Кроме того, в интервью порталу “Cotidianul” Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как “противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами”.
– К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдове, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой. Вызывает ещё большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишинёве послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля отмечается, что ЕС действует в Молдове “в духе сотрудничества и партнерства” и “при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова”. Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления “уважения и партнерства” к Республике Молдова”, – добавили в ведомстве.
В МИД РФ также указали, что в упомянутом заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание “совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом”.
– Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдова, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС, – говорится в сообщении.
Ранее социалисты призвали посла ЕС уважать суверенитет и независимость РМ.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии