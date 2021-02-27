МИД России призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

МИД России призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы
Москва призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в контексте заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдове по внутриполитическим процессам в нашей стране.

– Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств, – отметили в МИД РФ, пишет ria.ru. 
В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу “Media Azi” подверг менторской критике работу якобы “не заслуживающего доверия” Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдовы и призвал “создать законодательный механизм защиты от исходящей извне дезинформации”. Кроме того, в интервью порталу “Cotidianul” Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как “противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами”.
– К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдове, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой. Вызывает ещё большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишинёве послами государств-членов Евросоюза. В их совместном заявлении от 25 февраля отмечается, что ЕС действует в Молдове “в духе сотрудничества и партнерства” и “при полном уважении независимости и суверенитета Республики Молдова”. Вряд ли указания Михалко молдавским властям можно рассматривать как проявления “уважения и партнерства” к Республике Молдова”, – добавили в ведомстве.
В МИД РФ также указали, что в упомянутом заявлении послы государств-членов ЕС уделили особое внимание “совместимости внутреннего законодательства и практики с международными обязательствами Республики Молдова, в том числе перед Европейским союзом”.
– Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдова, помимо соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством-участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС, – говорится в сообщении.
Ранее социалисты призвали посла ЕС уважать суверенитет и независимость РМ.
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