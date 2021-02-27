МИД России призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы

Москва призывает ЕС не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в контексте заявлений представителей Евросоюза и его государств-членов в Молдове по внутриполитическим процессам в нашей стране.

В ведомстве отметили, что на днях глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в интервью информационному порталу “Media Azi” подверг менторской критике работу якобы “не заслуживающего доверия” Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдовы и призвал “создать законодательный механизм защиты от исходящей извне дезинформации”. Кроме того, в интервью порталу “Cotidianul” Михалко охарактеризовал законы, принятые в декабре 2020 года, как “противоречивые и во многом отбросившие страну назад с точки зрения реформ и выполнения обязательств перед международными партнерами”.