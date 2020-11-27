МИД России: Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование

0

Намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы, – сказала она, пишет ТАСС.

Напомним, накануне Майя Санду подтвердила, что будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.