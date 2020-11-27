МИД России: Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование

МИД России: Призыв Санду к выводу военных РФ из Приднестровья подрывает урегулирование

Намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода оперативной группы российских войск из Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы, – сказала она, пишет ТАСС

Напомним, накануне Майя Санду подтвердила, что будет настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.

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