МИД России: Последние шаги Молдовы не соответствуют её заявлениям о нейтральном статусе

– 7 апреля парламент Молдовы принял поправки в кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. Они предусматривают запрет на трансляцию программ и фильмов, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, к числу которых относится Россия. 14 апреля молдавские парламентарии утвердили изменения в кодекс о правонарушениях, которыми вводятся штрафы или принудительные работы за использование атрибутов и символов “военной агрессии”, в том числе “цветных флагов и лент, символики, значков и других подобных знаков”, к которым отнесена “черно-оранжевая двухцветная лента”, то есть георгиевская. Сейчас ожидается подписание этих изменений президентом республики, – перечислила дипломат. – Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией”.

По словам Захаровой, последние шаги Молдовы не соответствуют заявлениям ее руководства о приверженности нейтральному статусу и партнерству с Россией, пишет ТАСС.

– Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдовы, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинёва, предпринятые в последнее время. Речь, в частности, идет об ограничительных мерах в отношении работающих в Молдове российских СМИ, безоговорочной поддержке усилий США и их союзников по вытеснению России из международных организаций и органов, попустительстве молдавских властей в отношении антироссийских акций, уже месяц проходящих у посольства России в Кишинёве и мешающих его работе”, – сказала она.

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