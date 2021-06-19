МИД РФ: Россия заинтересована в сохранении и развитии дружественных отношений с Молдовой

МИД РФ: Россия заинтересована в сохранении и развитии дружественных отношений с Молдовой

Россия подтверждает готовность продолжить оказывать содействие Республике Молдова в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции, а также заинтересованность в сохранении и развитии дружественных российско-молдавских отношений. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с поставкой в Республику Молдова третьей партии российской вакцины «Спутник V».

Напомним, что вчера были доставлены ещё 64 тысячи доз вакцины – 44 тысячи для правого берега Днестра и 20 тысяч для левого.

Таким образом, общее количество препарата «Спутник V», поставленного в Республику Молдова в ответ на обращение Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину и на просьбу Игоря Додона, составило 172 тысячи доз.

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