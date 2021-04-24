МИД РФ: Россия готова и в дальнейшем оказывать Молдове помощь в борьбе с пандемией!

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Власти Российской Федерации настроены на сохранение и развитие дружественных российско-молдавских отношений в духе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве от 19 ноября 2001 года, двадцатилетие которого будет отмечаться в текущем году. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с поставками в Республику Молдова российской вакцины «Спутник V».

В заявлении отмечается, что в России внимательно следят за развитием ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Молдове.

⁃ Знаем, в каком непростом положении оказался молдавский народ, с которым нас связывают давние исторические, торгово-экономические, культурные, религиозные узы. В этой связи, руководствуясь добрыми традициями взаимовыручки, в ответ на обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный российской стороной было принято принципиальное решение о выделении Молдавии 182 тысяч доз препарата «Спутник V», включая 62 тысячи доз для Приднестровья, – говорится в комментарии.

После согласования всех организационно-технических и правовых формальностей первая партия российского препарата прибыла в аэропорт Кишинева сегодня, 24 апреля. Отправка следующей состоится в мае.

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