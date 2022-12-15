МИД РФ призывает Молдову не политизировать двустороннее сотрудничество

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Москва призывает Кишинёв отказаться от политизации коммерческих вопросов двустороннего сотрудничества, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Реплика последовала в ответ на заявление вице-премьера Молдовы Андрея Спыну о том, что власти Молдовы могут подать в суд на российский “Газпром”, который обвиняют в провоцировании энергетического кризиса в стране.

– Обратили внимание на совершенно безосновательное заявление заместителя премьер-министра, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну, которое он сделал как попытку оправдаться за непопулярное, с точки зрения западных кураторов, решение Кишинёва возобновить поставки газа в Приднестровье в обмен на получение электроэнергии с левобережья, – сказала она. – Хотелось бы в очередной раз призвать молдавских партнёров отказаться от политизации находящихся в исключительно коммерческой плоскости вопросов двустороннего сотрудничества, пишет ТАСС.

Захарова напомнила, что “Газпром” несколько десятилетий обеспечивает энергетическую безопасность целого ряда стран, включая Молдову.

– Ни одного шага, ставящего под сомнение его авторитет как надёжного поставщика энергоресурсов, компанией сделано не было. При этом молдавская сторона неоднократно в течение этого года нарушала контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа, – указала дипломат.

Молдавские власти данные заявления пока не прокомментировали.

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