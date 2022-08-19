МИД РФ призвал Молдову не искать политическую подоплёку в ограничении ввоза её продуктов

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Кишинёву следует сосредоточиться на привидении своей сельхозпродукции в соответствие с российскими фитосанитарными требованиями, а не искать мнимую политическую подоплеку в решении Россельхознадзора об ограничении на ввоз. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Дипломат обратил внимание на решение Россельхознадзора с 15 августа временно ограничить ввоз растительной подкарантинной продукции из 31 района Молдовы, автономного территориального образования Гагаузии, городов Кишинёв и Бельцы. Как отметил Нечаев, причиной этого решения стали неоднократные выявления опасных карантинных объектов в поступающей на территорию России продукции из РМ.

– Вызывают недоумения попытки молдавской стороны найти политическую составляющую [в данном решении]. На этот счёт уже высказывался Россельхознадзор, в заявлении которого подчеркивалось, что эквивалентные защитные меры применяются ко всем странам, продукция которых не соответствует российским фитосанитарным требованиям. Таким образом, попытки политизировать сугубо практические вопросы двустороннего сотрудничества предпринимаются самой молдавской стороной, – отметил он.

Нечаев призвал Кишинёв “сосредоточиться на привидении своей сельхозпродукции в соответствие с российскими фитосанитарными требованиями и не искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет, сообщает ТАСС.

Как отметили ранее в Россельхознадзоре, ведомство неоднократно информировало молдавскую сторону о случаях выявления опасных карантинных объектов в поступающей продукции, однако должной реакции не последовало.

На прошлой неделе глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что введённый РФ запрет на ввоз фруктов и овощей связан с политикой, однако в Москве опровергли его высказывания. Президент республики Майя Санду заявила, что “молдавским аграриям нужны рынки, где ценится качество продукции, а не другие критерии”. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Владимир Боля в ходе встречи с послом РФ в Кишинёве Олегом Васнецовым пригласил специалистов Россельхознадзора проверить молдавскую сельхозпродукцию.

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