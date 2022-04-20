МИД РФ: Оставлять услышанные из Кишинёва заявления без ответа мы не будем

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Россия считает решение Молдовы о запрете георгиевской ленты возмутительным, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Я понимаю, что на Молдову тоже давят, но есть вещи, которые нельзя предавать. Это же настоящее предательство. Принципиальную оценку данной законодательной инициативы, а также ряда других недружественных шагов молдавской стороны мы давали в прошлую пятницу. Подобные решения вызывают, мягко скажем, глубокую озабоченность, возмущение они вызывают, – сказала она.

Захарова отметила, что такие решения едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики в его международно-правовом понимании и соблюдении прав и интересов всех жителей, а также прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

Дипломат назвала недопустимыми высказывания президента Молдовы Майи Санду о георгиевской ленте. По словам Захаровой, они являются оскорблением памяти героев.

– Эти люди защищали свои страны и народы других стран от фашизма и нацизма. Не отдельным или коллективным политикам сегодняшних стран перечеркивать их подвиг и решение Нюрнбергского трибунала, – продолжила дипломат. – Я хотела бы напомнить госпоже Санду, что георгиевская лента – это символ воинской славы, отваги, общей для всех народов Советского Союза. Многие годы во многих странах мира, включая Молдову, проходили акции памяти о павших советских воинах, участники которых гордо повязывали георгиевскую ленту.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такие символы, как георгиевская лента, живут “вне рамок конъюнктуры тех, кто за копейку мать родную продаст, не говоря уже о стране и народе”.

– Мы не сомневаемся, что история всё расставит на свои места. Несмотря на запрет, георгиевская лента продолжит оставаться объединяющим символом народов, включая молдаван, русских, белорусов, украинцев, – добавила она.

Как указала Захарова, Москва в очередной раз призывает Кишинёв отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, пишет ТАСС.

– Или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными. Это не наш выбор. Такая риторика нами не поддерживается, но и оставлять услышанные из Кишинёва заявления без ответа мы не будем, – заключила дипломат.

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