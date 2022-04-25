МИД РФ: Москва выступает за мирное решение по Приднестровью

Россия выступает за мирное урегулирование в Приднестровье с учётом территориальной целостности Молдовы и особого статуса региона. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
– Наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдовы и особого статуса этого региона, – сказал он, пишет ТАСС.
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ох, хоть у этих голова есть ( бо у наших вместо мозгов – мамалыга)