МИД РФ: Мандат миротворческой миссии в Приднестровье далеко не исчерпан

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Посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын отметил, что заявления президента Молдовы Майи Санду о выводе российских миротворцев ничего, кроме недоумения, вызвать не могут.

Вопрос о реконфигурации миротворческой миссии в Приднестровье можно ставить только после достижения политического урегулирования, однако до этого еще далеко. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын, пишет ТАСС. По его словам, заявления президента Молдовы Майи Санду о выводе российских миротворцев ничего, кроме недоумения, вызвать не могут.

– Мандат миротворческой операции далеко не исчерпан, – сказал он. – Он четко увязывает ее продолжительность с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Вопрос о реконфигурации операции, изменении ее статуса можно ставить только тогда, когда будет найдена формула политического решения приднестровской проблемы. До этого пока далеко.

Тряпицын подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является нормализация диалога между Кишиневом и Тирасполем, серьезно пострадавшим в 2020 году на фоне внутриполитических перипетий в Молдове и пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что высказывания Санду прозвучали одновременно с ее заявлениями о желании иметь нормальные отношения с Российской Федерацией, включая взаимодействие в приднестровском урегулировании.

– Россия в качестве гаранта и посредника в приднестровском урегулировании готова этому содействовать как в рамках многостороннего переговорного формата “5+2”, так и в двустороннем плане, – подчеркнул посол.

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