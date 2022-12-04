МГРЭС возобновляет подачу электроэнергии на правый берег. Спыну обещает, что тариф на электроэнергию снизится

МГРЭС возобновляет подачу электроэнергии на правый берег. Спыну обещает, что тариф на электроэнергию снизится

АО „Энергоком” подписало договор на поставку электроэнергии с Кучурганской ГРЭС (МГРЭС) на декабрь. Будет проанализирована возможность продления контракта на январь-март 2023 года, чтобы Республика Молдова была обеспечена электроэнергией. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в социальной сети.

По словам министра, количество законтрактованной на декабрь электроэнергии составляет примерно 204 тысячи, а цена – 73 доллара.

– Этого количества вместе с предусмотренными двусторонними контрактами с Румынией достаточно для всего потребления правого берега. АО „Молдовагаз” будет поставлять на левый берег 5,7 млн кубометров газа в сутки, включая МГРЭС. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Национальному агентству по регулированию в энергетике предстоит принять решение о снижении тарифа на электроэнергию. Граждане будут меньше платить за неё, – сказал вице-премьер.

Стоит также отметить, что с сегодняшнего дня АО “Молдовагаз” будет закупать природный газ из двух источников. 5,7 млн кубов будут поставляться ПАО “Газпром” в рамках действующего контракта и согласно утверждённых объёмов на декабрь. Данный объём будет полностью направлен ООО “Тираспольтрансгаз”, в том числе ЗАО “МГРЭС” для производства электроэнергии для нужд потребителей обоих берегов Днестра.

В то же время АО “Молдовагаз” будет закупать природный газ у АО “Энергоком” в объёме 3,5 млн. кубов для потребителей правобережья Днестра. Таким образом, общий суточный объём потребления Республики Молдова в декабре составит, по предварительным расчётам, 9,2 млн кубов природного газа.

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