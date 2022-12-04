МГРЭС возобновляет подачу электроэнергии на правый берег. Спыну обещает, что тариф на электроэнергию снизится

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АО „Энергоком” подписало договор на поставку электроэнергии с Кучурганской ГРЭС (МГРЭС) на декабрь. Будет проанализирована возможность продления контракта на январь-март 2023 года, чтобы Республика Молдова была обеспечена электроэнергией. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в социальной сети.

По словам министра, количество законтрактованной на декабрь электроэнергии составляет примерно 204 тысячи, а цена – 73 доллара.

– Этого количества вместе с предусмотренными двусторонними контрактами с Румынией достаточно для всего потребления правого берега. АО „Молдовагаз” будет поставлять на левый берег 5,7 млн кубометров газа в сутки, включая МГРЭС. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Национальному агентству по регулированию в энергетике предстоит принять решение о снижении тарифа на электроэнергию. Граждане будут меньше платить за неё, – сказал вице-премьер.

Стоит также отметить, что с сегодняшнего дня АО “Молдовагаз” будет закупать природный газ из двух источников. 5,7 млн кубов будут поставляться ПАО “Газпром” в рамках действующего контракта и согласно утверждённых объёмов на декабрь. Данный объём будет полностью направлен ООО “Тираспольтрансгаз”, в том числе ЗАО “МГРЭС” для производства электроэнергии для нужд потребителей обоих берегов Днестра.

В то же время АО “Молдовагаз” будет закупать природный газ у АО “Энергоком” в объёме 3,5 млн. кубов для потребителей правобережья Днестра. Таким образом, общий суточный объём потребления Республики Молдова в декабре составит, по предварительным расчётам, 9,2 млн кубов природного газа.

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